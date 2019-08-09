Национальный стандарт на школьную форму утвердят в России

09:31, 09 августа 2019, ПАИ

Предварительный национальный стандарт на школьную форму собираются утвердить в России в следующем году. Как пишет газета «Известия», об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В документе, который разрабатывает Роскачество, укажут требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки. Министр сообщил, что уточнение требований к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за полностью синтетической подкладки.

Денис Мантуров сказал, что в стандарт на школьную форму включат качественные характеристики ткани, в том числе параметры прочности, стойкости к истиранию, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.

Первая редакция предварительного национального стандарта ожидается не позднее декабря 2019 года, а утверждение запланировано на 2020 год.