Состязания по футболу, баскетболу, скалолазанию и другим видам спорта ждут участников «ДА!FEST» в Пскове

13:16, 09 августа 2019, ПАИ

10 августа, в День физкультурника, в Пскове на территории центра отдыха «Раздолье» (Зональное шоссе, 48) состоится IV фестиваль активного отдыха «ДА!FEST». Откроется он в 12:00. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, оно будет посвящено спорту и здоровому образу жизни.

В рамках фестиваля псковичи и гости мероприятия смогут принять участие в соревнованиях по футболу, баскетболу, компьютерному спорту, скалолазанию, спортивному ориентированию, настольному теннису и в корпоративной эстафете.

Участники фестиваля также смогут увидеть соревнования по фристайлу и троеборью атлетов спортивного движения «Street workout Pskov». Помимо этого в рамках фестиваля «ДА!FEST» пройдёт первый этап городской спартакиады «Корпоративные соревнования», в рамках которого представители предприятий и организаций Пскова пробегут спортивную эстафету.

На площадках центра отдыха «Раздолье» будут организованы спортивные флешмобы. У псковичей появится возможность бесплатно поучаствовать в фитнес-тренировках под открытым небом. Инструкторы клуба «Планка фитнес» представят групповые программы Les Mills, которые вобрали в себя все самое лучшее. Занятия начнутся в 12:00.

Кроме того, специалисты центра доктора Бубновского бесплатно проведут для всех желающих гостей мероприятия гимнастику для суставов, осмотр от врача ЛФК и массаж. Также с 15:15 до 16:10 на фестивале «ДА!FEST» состоится партерная гимнастика, которая помогает восстановить или сохранить здоровье суставов.



На фестивале также будет организована концертная программа, будут работать точки питания и развлекательные детские площадки центра науки и спорта «Без Предела»: дельтаплан, скалодром, лего, панна-футбол, настольные игры, мастер-классы и многое другое. Кроме того, гости фестиваля «ДА!FEST» смогут поучаствовать в розыгрыше подарков от спортивно-развлекательного парка «Простория».

Добраться на фестиваль «ДА!FEST» и обратно можно на бесплатном автобусе, который пустят с 11:00 до 17:00. Автобус отправится от площади Ленина и будет делать остановки по ходу следования на Октябрьском проспекте и Крестовском шоссе.



Организаторами фестиваля являются СРП «Простория», центр отдыха «Раздолье», клуб «Планка фитнес», центр науки и спорта «Без Предела», центр доктора Бубновского в Пскове, комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.



Партнёрами фестиваля являются государственная строительная компания «Псковжилстрой», КФТ «Вызов», клуб ориентирования «О-Псков», STREEBASKET60, настольные игры «Квокка», барбершоп «Олд Бой».