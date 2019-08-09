0
14:04
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
12:42
Псковичам презентовали «Семейное древо сердец»
12:24
Коммунальные и аварийные службы Великих Лук переведены на усиленный режим работы
11:31
ФОТОФАКТ: В Пскове появился арт-объект на набережной реки Великой
10:46
Из-за ливня Великие Луки затопило
10:00
Россия стала лучшей в гонке преследования на «Десантном взводе»
22:15
Псковичей предупреждают об очень сильном дожде на востоке области
Еще новости
Общество

Состязания по футболу, баскетболу, скалолазанию и другим видам спорта ждут участников «ДА!FEST» в Пскове

10 августа, в День физкультурника,  в Пскове на территории центра отдыха «Раздолье» (Зональное шоссе, 48) состоится IV фестиваль активного отдыха «ДА!FEST». Откроется он в 12:00. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, оно будет посвящено спорту и здоровому образу жизни.

В рамках фестиваля псковичи и гости мероприятия смогут принять участие в соревнованиях по футболу, баскетболу, компьютерному спорту, скалолазанию, спортивному ориентированию, настольному теннису и в корпоративной эстафете.

Участники фестиваля также смогут увидеть соревнования по фристайлу и троеборью атлетов спортивного движения «Street workout Pskov». Помимо этого в рамках фестиваля «ДА!FEST» пройдёт первый этап городской спартакиады «Корпоративные соревнования», в рамках которого представители предприятий и организаций Пскова пробегут спортивную эстафету.

На площадках центра отдыха «Раздолье» будут организованы спортивные флешмобы. У псковичей появится возможность  бесплатно поучаствовать в фитнес-тренировках под открытым небом. Инструкторы клуба «Планка фитнес» представят групповые программы Les Mills, которые вобрали в себя все самое лучшее. Занятия начнутся в 12:00.

Кроме того, специалисты центра доктора Бубновского бесплатно проведут для всех желающих гостей мероприятия гимнастику для суставов, осмотр от врача ЛФК и массаж. Также с 15:15 до 16:10 на фестивале «ДА!FEST» состоится партерная гимнастика, которая помогает восстановить или сохранить здоровье суставов.

На фестивале также будет организована концертная программа, будут работать точки питания и развлекательные детские площадки центра науки и спорта «Без Предела»: дельтаплан, скалодром, лего, панна-футбол, настольные игры, мастер-классы и многое другое. Кроме того, гости фестиваля «ДА!FEST» смогут поучаствовать в розыгрыше подарков от спортивно-развлекательного парка «Простория».

Добраться на фестиваль «ДА!FEST» и обратно можно на бесплатном автобусе, который пустят с 11:00 до 17:00. Автобус отправится от площади Ленина и будет делать остановки по ходу следования на Октябрьском проспекте и Крестовском шоссе.

Организаторами фестиваля являются СРП «Простория», центр отдыха «Раздолье», клуб «Планка фитнес», центр науки и спорта «Без Предела», центр доктора Бубновского в Пскове, комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Партнёрами фестиваля являются государственная строительная компания «Псковжилстрой», КФТ «Вызов», клуб ориентирования «О-Псков», STREEBASKET60, настольные игры «Квокка», барбершоп «Олд Бой».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
09 августа 2019
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
Псковичам презентовали «Семейное древо сердец»
09 августа 2019
Псковичам презентовали «Семейное древо сердец»
Коммунальные и аварийные службы Великих Лук переведены на усиленный режим работы
09 августа 2019
Коммунальные и аварийные службы Великих Лук переведены на усиленный режим работы
ФОТОФАКТ: В Пскове появился арт-объект на набережной реки Великой
09 августа 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове появился арт-объект на набережной реки Великой
Из-за ливня Великие Луки затопило
09 августа 2019
Из-за ливня Великие Луки затопило
Россия стала лучшей в гонке преследования на «Десантном взводе»
09 августа 2019
Россия стала лучшей в гонке преследования на «Десантном взводе»
Псковичей предупреждают об очень сильном дожде на востоке области
08 августа 2019
Псковичей предупреждают об очень сильном дожде на востоке области
Литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове
08 августа 2019
Литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове

Идет загрузка...