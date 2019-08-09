Участники предлагают «прописать» форум молодых семей в Псковской области

14:32, 09 августа 2019, ПАИ

Участники Всероссийского форума молодых семей, который прошёл в Псковской области с 5 по 9 августа, намерены обратиться к губернатору Михаилу Ведерникову с просьбой «прописать» форум в регионе. Об этом сообщила начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская на пресс-конференции по итогам форума 9 августа в пресс-центре газеты «Псковская правда», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Плявинская поблагодарила Федеральное агентство по делам молодёжи, которое предоставило Псковской области право принять форум молодых семей.

Она рассказала, что на форуме были представлены 46 регионов страны. Порядка 200 семей жили постоянно на территории загородного отеля «Плесков», псковские же семьи ежедневно приезжали на форум, работали там и отправлялись домой.

«Семьи, которые жили все дни, отметили большую разницу по сравнению с предыдущими годами», - заявила Наталья Плявинская.

Она добавила, что, судя по отзывам участвовавших в форуме семей из Псковской области, мероприятие для них было полезным.

Мероприятие организовало федеральное агентство по делам молодежи. Партнерами выступили администрация Псковской области, Псковский государственный университет, ассоциация организаций по защите семьи, национальная родительская ассоциация.