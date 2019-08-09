Наркотики обнаружили в машине гражданина Польши на границе в Псковской области

15:54, 09 августа 2019, ПАИ

В кабине автомобиля «Мерседес», которым управлял 47-летний гражданин Польши, на многостороннем пункте пропуска Убылинка на российско-латвийской границе в Пыталовском районе Псковской области были обнаружены наркотики. Вещества растительного происхождения с характерным пряным запахом, упакованные в полимерные пакеты, выявили в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Псковской таможни, управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону и областного УФСБ России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, исследование показало, что изъятое вещество – это 9,31 грамма каннабиса (марихуана) и 4,8 грамма гашиша.

По данному факту Псковская таможня возбудила уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ. Гражданин Польши задержан.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.