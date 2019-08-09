Сервис по информированию о льготах для семей с детьми запустит «Единая Россия»

17:22, 09 августа 2019, ПАИ

В ноябре «Единая Россия» запустит сервис по сбору данных и информированию граждан обо всех льготах для семей с детьми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Как отметила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, важным элементом сервиса станет предоставление контактной информации должностных лиц на местах, которые отвечают за льготное обеспечение семей с детьми. По её словам, многие меры поддержки устанавливаются на региональном и муниципальном уровнях, и людям достаточно сложно ориентироваться в них. «Ситуацию усложняет и то, что лишь в немногих регионах подобная информация размещена на сайтах органов исполнительной власти. Поэтому мы решили создать сервис для сбора и обобщения информации о соответствующих льготах в удобной и понятной форме», - подчеркнула Ольга Окунева.

Он уверена, что недостаток информации о мерах поддержки семей отражается на демографической ситуации, поскольку, не зная о помощи со стороны государства, многие откладывают рождение детей. В подтверждение слабой информированности населения, Ольга Окунева привела данные Общественной палаты РФ, из которых следует, что из 3 тыс. опрошенных многодетных семей из 53 регионов большинство не знает или не пользуется положенными льготами. Оказалось, что 49% респондентов не пользуются льготами на оплату услуг ЖКХ, 83% многодетных семей не знают о возможности раз в месяц бесплатно посещать музеи, выставки, парки культуры и отдыха, только 14,6% семей с детьми до 6 лет получают бесплатные лекарства.

Координатор партпроекта «Крепкая семья» в Псковской области Елена Полонская отметила, что сейчас в стране предусмотрено большое количество федеральных, региональных и местных мер социальной поддержки семей. При этом практика работы «Семейной приемной» в Псковской области, сказала она, показала, что не все родители знают о тех льготах, которые им положены по закону. «Каждую неделю они обращаются в «Семейную приемную», в том числе и за информационной помощью, которая касается существующих льгот и мер. И мы всегда стараемся дать им самые исчерпывающие ответы», - добавила Елена Полонская.

Она подчеркнула, что благодаря сервису, который планирует запустить «Единая Россия», семьи смогут получать самую достоверную информацию из первоисточника. «Я считаю, что это очень важный и своевременный шаг навстречу каждой семье. Мы заинтересованы в том, чтобы родители знали, на какие меры социальной поддержки может претендовать каждая семья. И очень правильно, что разработчики сервиса сделали его удобным и понятным в использовании», - заключила Елена Полонская.