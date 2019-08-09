Новое медицинское оборудование поступит в Бежаницкую больницу

19:31, 09 августа 2019, ПАИ

Новое медицинское оборудование поступит в Бежаницкую межрайонную больницу. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению Псковской области, об это говорилось на встрече председателя комитета Марины Гаращенко с работниками медицинского учреждения 9 августа.

В октябре в межрайонную больницу поступят новый прибор для видеофиброгастроскопии и новый аппарат УЗИ в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В рамках рабочей встречи был рассмотрен вопрос о доступности медицинской помощи в отдаленных районах. Уже в этом году в Бежаницкую межрайонную больницу передадут мобильный фельдшерско-акушерский пункт, который позволит обеспечить медицинской помощью население в отдаленных деревнях и селах.

Вместе с председателем комитета Мариной Гаращенко межрайонную больницу посетили первый заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Антонов и глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Они осмотрели отделения медучреждения, обсудили вопросы с коллективом больницы и побеседовали с пациентами.