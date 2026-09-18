Игорь Руденя проголосовал на выборах депутатов Госдумы России

11:32, 18 сентября 2026, ПАИ

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ на избирательном участке в одной из школ Петроградского района Санкт-Петербурга. Об этом ПАИ сообщили в аппарате полпреда.

Он отметил, что сегодня во всей стране особое, торжественное настроение – началось голосование за будущее России. Полпред также призвал всех жителей регионов Северо-Запада обязательно прийти на избирательные участки и принять участие в выборах вместе со всей страной.

«Уверен, что выборы станут достойным ответом тем, кто хочет ослабить и лишить суверенитета нашу Россию. Сейчас, когда страна проходит через серьёзные испытания, голос каждого становится решающим, становится вопросом национальной ответственности», – подчеркнул Игорь Руденя.

Отметим, в регионах СЗФО, в том числе в Псковской области, созданы все необходимые условия для участия граждан в выборах. В частности, организовано голосование на дому, по месту пребывания, в системе дистанционного электронного голосования, обеспечены условия для работы избирательных комиссий в удалённых населённых пунктах. Также на всех участках организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов, работают наблюдатели и волонтёры.

Напомним, трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.