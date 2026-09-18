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Общество

В Изборске можно увидеть картину современного художника Фрола Иванова

Картина современного российского художника Фрола Иванова «Спас» представлена в Государственном музее-заповеднике «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Полотно посвящено теме Великой Отечественной войны – одной из центральных в творчестве художника. В своих работах Фрол Иванов обращается к историческим событиям, теме памяти и судьбе народа в годы войны.

Фрол Иванов родился в 1981 году в Ленинграде. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В 2005 году с отличием защитил дипломную работу «Отчий дом» и поступил в аспирантуру Российской академии художеств. С 2006 года является членом Союза художников России, с 2013 года – членом бюро секции живописи Санкт-Петербургского Союза художников.

Картина «Спас» выполнена в 2020 году.

Посмотреть работу можно ежедневно с 10:00 до 18:00 в «Изборской палате русской словесности и православной веры» академика П. П. Оссовского по адресу: Изборск, улица Печорская, 41б. Вход свободный.

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