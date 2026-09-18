Ветеран боевых действий Андрей Ключко отдал свой голос на выборах

11:51, 18 сентября 2026, ПАИ

Участник программы «Герои земли Псковской», ветеран боевых действий Андрей Ключко отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва, сообщает «Псковская провинция».

Сегодня, 18 сентября, в первый день голосования Ключко прибыл на избирательный участок № 149 в деревне Неёлово.

Ветеран считает, что проголосовать – это «обязанность каждого гражданина, который проживает в нашей великой стране». «На выборах такого масштаба мы выбираем будущее нашей страны, вектор, по которому будет развиваться наша страна. Это важное событие. Каждый гражданин должен прийти на избирательный участок или проголосовать с помощью ДЭГ и сделать свой выбор», – сказал он.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.