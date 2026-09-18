Как грамотно разрешить конфликт в школе, расскажет Наталия Соколова

12:06, 18 сентября 2026, ПАИ

В начале нового учебного года уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своей авторской еженедельной программе «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) расскажет о школьных конфликтах: как они влияют на репутацию и можно ли выйти из ссоры, не потеряв лица. Конфликты в школе – это не всегда драка, оскорбления или крик. Это и споры за оценку, и насмешки одноклассников, и недопонимание с учителем.

В программе обсудят, как действовать, если ребёнок недоволен оценкой и считает учителя несправедливым, почему важно не переходить на личности и отделять человека от проблемы.

Также Наталия Соколова назовёт три главных правила поведения в конфликте, расскажет, когда стоит обратиться к школьному психологу, классному руководителю или в службу медиации и как защитить репутацию, если тебя обвиняют в том, чего ты не делал.