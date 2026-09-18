Председатель облизбиркома Игорь Сопов проголосовал на выборах в Псковской области

12:04, 18 сентября 2026, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов проголосовал на выборах в первый день голосования сегодня, 18 сентября. Как отметили в облизбиркоме, своим примером он присоединился к тысячам жителей региона, которые сегодня приходят на избирательные участки.

Помимо этого, председатель избирательной комиссии региона посетил УИК № 13. С самого утра на выборы приходят местные жители, первые избиратели, чтобы проголосовать. А международных экспертов встретил фольклорный ансамбль «Плескава».

Избирательный участок № 2, который расположен на площадке школы № 2 в Пскове, Игорь Сопов презентовал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Глава региона пришёл на выборы вместе с женой и дочерью.



Фото: избирательная комиссия Псковской области



Фото: избирательная комиссия Псковской области



Фото: избирательная комиссия Псковской области





Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.