Дмитрий Мельцер сделал свой выбор на участке в Стругах Красных

11:13, 18 сентября 2026, ПАИ

В первый день голосования помощник председателя Законодательного Собрания Псковской области, депутат Стругокрасненского окружного Собрания депутатов Дмитрий Мельцер принял участие в выборах, сообщает газета «Струги».

Он проголосовал на избирательном участке № 472, который расположен в здании детского сада «Солнышко» в посёлке Струги Красные.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.