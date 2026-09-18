Эксперты из пяти стран познакомились с работой молодёжного УИК в Пскове

12:07, 18 сентября 2026, ПАИ

Делегация иностранных экспертов, прибывшая в Псковскую область по линии молодежной политики по итогам Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, посетила молодёжный участок избирательной комиссии (УИК) в лицее № 4 города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве молодёжной политики.

Вместе с гостями на участке побывал министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев.

Иностранные эксперты, входящие в Миссию молодых электоральных экспертов – специализированный трек прошедшего фестиваля, знакомятся с организацией избирательного процесса в регионе. В состав делегации вошли специалисты из пяти стран.

Молодёжный УИК имеет свою специфику: все сотрудники комиссии – молодые люди до 35 лет. Атмосфера на участке соответствует современным стандартам: яркие фотозоны, праздничное оформление, всем посетителям выдают флажки. Здесь же базируется волонтерский центр, откуда ребята по первому зову готовы оперативно выехать на любой адрес – например, чтобы сопроводить избирателя до участка.

«Молодёжный УИК – это не просто участок, это площадка, где молодые люди показывают, что выборы могут быть современными, яркими и открытыми. Волонтерский центр, который здесь работает, готов прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. Мы видим, что такой формат востребован, и будем развивать его дальше», – заявил министр Дмитрий Яковлев.

Ранее в рамках программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» Дмитрий Яковлев отмечал, что Псковская область активно привлекает молодежь к участию в общественной жизни, а иностранные гости с фестиваля проведут в регионе неделю, знакомясь с его историческим и культурным наследием.

Международный фестиваль молодежи проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года и объединил 10 тысяч участников из 191 страны. Псковскую область на форуме представляли 20 человек. Программа визита иностранных экспертов в регион продолжится: в ближайшие дни они планируют изучить различные формы голосования и оценить работу избирательных участков.