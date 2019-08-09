Apple заплатит 1 млн долларов за обнаружение уязвимости в iPhone

22:50, 09 августа 2019, ПАИ

Компания Apple предлагает специалистам в области кибербезопасности до $1 млн за обнаружение уязвимостей в iPhone, пишет ТАСС. Отмечается, что вознаграждение в размере $1 млн выплатят только за удаленный доступ к ядру iPhone, без каких-либо действий со стороны владельца телефона.

В Apple подчеркнули, что предложение актуально для всех специалистов. Уязвимости будут искать и в программном обеспечении Mac и других системах. За эту работу компания также готова выплачивать гонорары, все будет зависеть от важности результатов.

Ранее Apple предлагала вознаграждение только приглашенным специалистам, которые искали уязвимости в ее телефонах и резервных облачных копиях.