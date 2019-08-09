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Политика

«Единая Россия» проверит факты навязывания услуг при оформлении ипотеки семьям с детьми

Во всех регионах страны партия «Единая Россия» займется проверкой фактов навязывания дополнительных услуг при оформлении льготной ипотеки семьям с детьми, которые в итоге увеличивают установленную 6-процентную ставку. Об этом заявила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», депутат Госдумы Ольга Окунева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

«По данным Правительства России, на всей территории страны за I квартал 2019 года семьям с детьми было выдано всего 3753 кредита на сумму порядка 9,5 млрд рублей. Эта цифра говорит о том, что далеко не многие семьи пользуются возможностями льготной ипотеки. В «Единую Россию» поступают сообщения о том, что финансовые организации навязывают дополнительные услуги по страхованию, не предусмотренные законодательством, после чего ставка с 6% увеличивается до 7% и выше, что противоречит поручению Президента России Владимира Путина. В связи с этим «Единая Россия» проверит данные факты в регионах и с привлечением общественности выработает меры для исправления ситуации на законодательном уровне», - рассказала Ольга Окунева.

Кроме того, по ее словам, 45% семей сегодня нуждаются в жилье, что составляет около 1,4 миллиарда квадратных метров (39% существующего жилищного фонда), а объем выданных льготных кредитов семьям по-прежнему недостаточен.

«Результаты наших проверок будут обобщены до 15 сентября. По всем выявленным фактам мы будем обращаться в региональные прокуратуры и активно реагировать на каждую жизненно важную ситуацию в семье, особенно когда банки пытаются навязывать людям дополнительные услуги», - добавила координатор партпроекта.

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