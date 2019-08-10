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Общество

Более 300 человек собрал спортивный праздник в Пустошке

10 августа в Пустошке при содействии местного отделения «Единой России» состоялся спортивный праздник, который собрал более 300 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

Председатель комитета по спорту администрации Псковской области Иван Штылин поприветствовал собравшихся и поздравил участников мероприятия с Днем физкультурника. Иван Штылин также отметил важную роль спорта в жизни человека.

После разминки с чемпионами на территории начали работу различные спортивные площадки. В частности, местные жители приняли участие в соревнованиях по футболу, волейболу, настольному теннису, бадминтону, стрельбе из пневматической винтовки и турнире по шахматам. Программа праздника также включала в себя детские эстафеты, гонки на велосипедах и самокатах.  Кроме того, все желающие смогли сдать нормативы ГТО.

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