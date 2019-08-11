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Общество

Россияне быстрее всех преодолели полосу препятствий на «Десантном взводе»

Российская команда выиграла очередные испытания в рамках конкурса «Десантный взвод», который проходит в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Министерства обороны РФ, на полигоне «Завеличье» в Пскове состоялась эстафета на 5 километров с полосой препятствий и стрельбой из различных положений на огневых рубежах.

Россияне прошли дистанцию за 1 час 16 минут и 49 секунд, установив рекорд дисциплины конкурса.  Вторыми финишировали   десантники из Китая с результатом 1 час 18 минут 1 секунд команда. Третье место – у команды Белоруссии, представители этой страны преодолели испытания  за 1 час 23 минуты 23 секунды.

Конкурс «Десантный взвод» проходит в рамках Армейских международных игр. В нём участвуют представители 21 страны.

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