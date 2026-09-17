Александр Козловский встретился со студентами и преподавателями Псковского кооперативного техникума

15:08, 17 сентября 2026, ПАИ

Депутат Госдумы Александр Козловский встретился со студентами и преподавателями Псковского кооперативного техникума, а также представителями Псковского областного союза потребительских обществ. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере Max.

Встреча состоялась в связи с годовщиной со дня основания Псковского облпотребсоюза, которую организация отмечает в сентябре. Александр Козловский поблагодарил специалистов, ветеранов отрасли и преподавателей за многолетний труд, сохранение традиций потребительской кооперации и подготовку новых кадров для региона.

В рамках встречи отметили сотрудников техникума и облпотребсоюза. После этого состоялся открытый разговор в формате вопросов и ответов. Участники обсудили вопросы здравоохранения, развития городской среды и территорий, социальной сферы, а также перспективы для молодежи.

«Именно такие встречи ценю особенно: когда можно напрямую услышать людей и спокойно обсудить самые разные темы», — отметил Александр Козловский.