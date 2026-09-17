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Общество

В Псковской городской Думе обсудили новые площадки для инициатив жителей

В Псковской городской Думе обсудили возможность расширить перечень территорий, на которых могут реализовываться инициативные проекты. Вопрос рассмотрели на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Константина Болотина, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

Фото: пресс-служба ПГД

Сейчас в качестве таких территорий определены земли общего пользования, находящиеся в муниципальной собственности. Предлагаемые изменения предусматривают включение в перечень также земельных участков, используемых муниципальными учреждениями, в том числе учреждениями образования, культуры и спорта.

В администрации Пскова отметили, что такой подход позволит расширить перечень потенциальных площадок для реализации инициатив жителей.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопросы об утверждении границ территорий, на которых осуществляют деятельность территориальные общественные самоуправления «Коммунальная 10», «Крестовский», «Яна Фабрициуса 7», «Юбилейная 65А», «Октябрьский 16» и «Коммунальная 9».

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