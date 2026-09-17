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Общество

В Пскове 21 сентября пройдёт внеочередная сессия городской Думы

В Пскове 21 сентября состоится внеочередная 51-я сессия городской Думы седьмого созыва. Заседание начнется в 10:00 в здании Псковской городской Думы на улице Некрасова, 14. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Фото: ПАИ

В проект повестки включены пять вопросов. Депутаты рассмотрят назначение собраний граждан по трем инициативным проектам — «Парк Гагарина 2.0», «Белочкин хуторок 2.0» и «Спортплощадка в Овсище».

Также в повестке — внесение изменений в порядок определения частей территории Пскова, на которых могут реализовываться инициативные проекты. Ранее соответствующий порядок был утвержден решением городской Думы от 17 июля 2026 года.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Устав городского округа «Город Псков».

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