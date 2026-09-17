В ЦИК предупредили о фейковых письмах с требованием прекратить подготовку к выборам

15:12, 17 сентября 2026, ПАИ

Фейковые письма якобы за подписью председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой с требованием прекратить подготовку к голосованию рассылают главам регионов и руководителям российских дипломатических представительств и консульских учреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком.

В ЦИК назвали рассылку провокацией. По словам экспертов, она направлена на запугивание избирателей и организаторов выборов. Подготовка к голосованию продолжается в штатном режиме.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала не поддаваться на провокации в день голосования, пишет РИА Новости. Сотрудникам избирательных участков, которые могут попасть в подобную ситуацию, сопряжённую с агрессией, советуют взять себя в руки, посчитать до трёх и набрать номер горячей линии. Психолог поможет не поддаться на подстрекательство.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.