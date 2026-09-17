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Общество

Россельхознадзор проверил соблюдение требований в сфере качества зерна в Псковской области

В Псковской области Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора с начала сентября провело 11 профилактических мероприятий в сфере качества и безопасности зерна с использованием мобильного приложения «Инспектор», сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

По состоянию на 16 сентября государственные инспекторы провели семь онлайн-консультирований, два профилактических визита по инициативе хозяйствующих субъектов и два обязательных профилактических визита.

В частности, в начале сентября специалисты провели консультирование представителя ООО «Идаванг», которое занимается производством и хранением зерна в Псковской области. Представителю предприятия разъяснили требования законодательства в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Отдельное внимание уделили обязательным требованиям к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации зерна. Кроме того, специалисты рассказали об интенсивности плановых контрольных мероприятий в зависимости от присвоенной контролируемому лицу категории риска, а также о рекомендуемых способах ее снижения.

По итогам проведенных профилактических мероприятий нарушений обязательных требований российского законодательства не выявлено.

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