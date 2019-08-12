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Общество

Систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами продолжают внедрять в Псковской области

В Псковской области продолжается реализация второго этапа пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как отметили в комитете по социальной защите населения Псковской области, в соответствующих учреждениях региона проходит обучение персонала, которые ухаживают за пожилыми и инвалидами. 

В частности, занятия уже стартовали в Дарьинском и Красногородском психоневрологических интернатах. Курсы также пройдут на этой неделе в Первомайском и Торошинском интернатах. Обучающие семинары запланированы до 5 сентября в Опочецком доме-интернате для пожилых и инвалидов, Середкинском и Болгатовском психоневрологических интернатах, Пушкиногорском доме ветеранов и в Гривском доме-интернате для пожилых и инвалидов.

В мае в Псковской области прошел комплексный мониторинг стационарных учреждений социального обслуживания: подготовлены «дорожные карты» и мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг с учетом особенностей каждого учреждения. Мероприятия будут реализованы в течение 3 лет, они учитывают штатную укомплектованность, уровень подготовки кадров, используемые технологии в работе, материально-техническую базу, а также взаимодействие с общественными организациями и волонтерами.

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