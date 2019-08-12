Скончался еще один участник смертельного ДТП под Псковом

10:28, 12 августа 2019, ПАИ

Скончался еще один участник ДТП, произошедшего на трассе Санкт-Петербург — Невель. При попытке обгона столкнулись две легковые машины и грузовик 10 августа. На месте аварии погиб водитель «Мицубиси», в больнице позднее скончался водитель «КИА». В пресс-службе СУ СК России по Псковской области корреспонденту Псковского агентства информации рассказали, что не стало еще одного участника ДТП — тело водителя грузовика нашли в Пскове 11 августа.

«Утром на улице Красноармейской у дома 26 случайный прохожий обнаружил тело мужчины со следами, характерными для падения с высоты. По всей видимости, смерть наступила незадолго до этого», - уточнил источник.

По информации УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в результате неудачной попытки обгона грузовика. Легковая машина по касательной зацепила фуру, та выехала к разделительной полосе, задела еще одну легковую машину. Затем произошел лобовой удар двух задетых легковушек.

На месте аварии погиб один человек, четверо получили травмы, среди них 9-летний мальчик.