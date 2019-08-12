Шестилетняя девочка выпала из окна в Великих Луках

11:54, 12 августа 2019, ПАИ

Ребенок выпал из окна дома в переулке Некрасова в Великих Луках. Как рассказал корреспонденту Псковского агентства информации старший помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов, шестилетняя девочка облокотилась на москитную сетку и упала с высоты пятого этажа.

«Ребенок в тяжелейшем состоянии госпитализирован в местную больницу», - сообщил источник.

Медики диагностировали множественные переломы, ушибы.

Произошло все вечером 11 августа. В квартире в этот момент находилась мама и ее гости. Как уверяет женщина, семья предпринимала меры для того, чтобы избежать подобной трагедии — окна открывались только на микропроветривание. В этот раз окно было распахнуто, ребенку хватило всего пары минут остаться без присмотра взрослых, чтобы взобраться на подоконник и опереться на сетку.

В ведомстве уточнили, что это не первый случай падения ребенка из окна в Псковской области за последний год и настоятельно рекомендовали родителям следить за своими детьми, не оставлять открытыми окна в комнатах, где они находятся.