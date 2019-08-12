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Общество

Почти 700 тысяч рублей украли мошенники с карты жительницы Печорского района

Мошенники украли с карты жительницы Печорского района 663 тысяч 290 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

С 24 июля по 1 августа неизвестные ввели в заблуждение жительницу Печорского района относительно возможного трудоустройства и получили сведения о банковских счетах, после чего украли деньги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ход и результаты расследования дела районная прокуратура взяла на контроль.

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