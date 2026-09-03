Владимир Воробьёв поздравил победителей педагогических конкурсов в Пскове

09:25, 03 сентября 2026, ПАИ

В актовом зале Псковского технического лицея состоялась церемония награждения победителей городских конкурсов «Педагогический дебют – 2026» и «Наставник года – 2026». От имени депутатов Псковской городской Думы в мероприятии принял участие исполняющий обязанности председателя ПГД Владимир Воробьёв, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

Обращаясь к участникам церемонии, он поблагодарил педагогов за их вклад в образование и пожелал им новых профессиональных достижений.

«Спасибо за то, что вы не просто даете знания, а создаете атмосферу, в которой хочется расти. Пусть ваш педагогический путь будет ярким, полным открытий и, конечно, вдохновения», – сказал Владимир Воробьёв.

Он также пожелал участникам дальнейших творческих побед.