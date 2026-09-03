Фаддей Проповедник наступил по народному календарю

08:40, 03 сентября 2026, ПАИ

Память святого Фаддея – апостола от семидесяти – отмечается сегодня, 3 сентября. Фаддей родился в сирийском городе Эдессе. После проповеди Иоанна Предтечи он принял от него крещение в Иордане, а позже, встретив Иисуса, стал его учеником, пишет портал calend.ru.

После казни Христа и его воскрешения апостол Фаддей отправился проповедовать в Сирию и Месопотамию. Проповеди Фаддея часто сопровождались чудесами, дойдя до финикийского города Вирита (ныне Бейрут), Фаддей основал там церковь, а после этого скончался.

На Руси на Фаддея было принято убирать лён. Сжав, его раскладывали на лугах, чтобы «улежался» – из него вышла лишняя влага. При этом приговаривали: «Улежи-ка, мой ленок, белый да мягкий, не бойся ни ветру, ни вихрю, ни частого дождичка, ни красного солнышка».

Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно было ждать ещё на четыре недели вперёд. Но сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, грозы и дожди.