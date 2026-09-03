Прокуратура обнаружила нарушения при учёте лекарств в двух организациях Великих Лук
Прокуратура Великих Лук провела проверку соблюдения законодательства об обращении лекарственных средств. По ее итогам в двух организациях выявлены нарушения, сообщили ПАИ в надзорном ведомстве.
При анализе данных федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) установлено, что у ООО «Юнифарм» по ряду лекарственных препаратов отсутствовала информация о движении.
Как выяснили сотрудники прокуратуры, фактически эти препараты были реализованы в розницу, однако их списание в информационной системе в установленный законом срок проведено не было.
Еще одно нарушение выявили в ООО «Фарм Нью Стандарт» – там установлена недостача лекарственных препаратов.
26 августа 2026 года прокуратура города внесла руководителям обеих организаций представления с требованием устранить выявленные нарушения законодательства об обращении лекарственных средств.
В настоящее время представления находятся на рассмотрении.
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