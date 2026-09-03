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Общество

Как в Псковской области помогают семьям в кризисе, обсуждают в медиацентре ПАИ

Профилактика социального сиротства и поддержка семей в кризисных ситуациях стали темами брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 3 сентября.

Как организована работа со случаем конкретной семьи? Как решается вопрос жизнеустройства детей, которые лишились родительского попечения по тем или иным причинам? Внедрена ли в регионе практика «открытого усыновления»? Какие цифровые инструменты используются для мониторинга семей группы риска? Почему социально благополучные семьи часто скрывают проблемы до последнего момента?

Об этом подробно рассказывает начальник отдела опеки, попечительства министерства социальной защиты Псковской области Наталья Поленова.

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