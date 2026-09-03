30 новых деревьев высадят этой осенью в Великих Луках

09:37, 03 сентября 2026, ПАИ

Великие Луки этой осенью продолжат компенсационное озеленение. В рамках запланированных работ в городе появится не меньше 30 новых саженцев лиственных пород. Об этом газете «Великолукская правда. Новости» рассказал глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

Вопрос озеленения регулярно поднимают жители города в социальных сетях и городских пабликах. Особое внимание великолучане обращают на компенсационную высадку растений после удаления старых и аварийных деревьев.

Как пояснил Андрей Беляев, новые растения высаживают, как правило, на тех же территориях, где проводился снос зеленых насаждений. При этом учитываются требования действующих технических норм, регламентов и стандартов. Если посадить деревья на прежнем месте невозможно, для озеленения выбирают другие муниципальные территории.

В прошлом посадочном сезоне в Великих Луках высадили порядка 110 растений. Работы проводились на территории, прилегающей к мемориальному захоронению «Братское кладбище», в сквере на площади Калинина, парке «Петровский» и на улице Маршала Жукова.

«На осень 2026 года в рамках компенсационного озеленения запланирована посадка около 30 единиц саженцев деревьев лиственных пород», – сообщил Андрей Беляев.

Глава администрации также рассказал, что при содержании городских зеленых насаждений в первую очередь проводится снос аварийных, самосевных деревьев, а также тех, которые растут с нарушением действующих технических норм и правил. Речь идет о деревьях, представляющих угрозу жизни и здоровью людей или сохранности их имущества.

При этом высаживать новые деревья непосредственно на местах, которые были очищены от опасных и самосевных насаждений, не всегда возможно и целесообразно.

«Высадка деревьев на очищенных от аварийных, опасных, самосевных зеленых насаждений, новых саженцев нецелесообразна. При необходимости компенсационного озеленения задания на посадку деревьев направляются в адрес подрядной организации», – рассказал глава администрации.