У укушенного клещом псковича выявили опасный хантавирус

10:19, 03 сентября 2026, ПАИ

43-летнего мужчину с сочетанной инфекцией – тяжёлой геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) и клещевым боррелиозом спасли в Псковской областной инфекционной клинической больнице. О необычном клиническом случае ПАИ рассказали в пресс-службе медучреждения.

Как установили врачи, первоначальный диагноз «укус клеща» оказался лишь вершиной айсберга – реальную угрозу жизни пациента представлял хантавирус, которым он заразился в собственном гараже. Мужчина поступил в приёмное отделение ПОИКБ с направлением на госпитализацию. К моменту обращения у него отмечались слабость, повышение температуры до 38–39 градусов, боли и покраснение глаз, головокружение, а также сыпь в области груди и плеч. Направление выдал участковый терапевт, которого вызвали на дом после резкого ухудшения состояния пациента.

Согласно анамнезу, самочувствие мужчины ухудшилось после укуса клеща. В течение нескольких дней он принимал лекарства без врачебного контроля и не обращался за профессиональной помощью. Однако спустя трое суток состояние стало критическим, что и послужило поводом для экстренного вызова врача и последующей госпитализации в инфекционный стационар.

Результаты лабораторной диагностики показали снижение уровня тромбоцитов и повышение креатинина – признак нарушения работы почек. Методом иммуноферментного анализа (ИФА) в крови выявили антитела к хантавирусам, вызывающим геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), а также антитела к возбудителю клещевого боррелиоза. На основании этих данных лечащий врач установил основной диагноз – ГЛПС тяжёлой степени течения с осложнениями в виде острой почечной недостаточности и тромбоцитопении. Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) определили как сопутствующее заболевание.

Клинические и биохимические анализы подтвердили характерное для ГЛПС нарушение свертываемости крови и поражение почечных фильтрационных механизмов. Важным эпизодом в эпидемиологическом анамнезе стало обнаружение пациентом четырёх мышей в гараже за три недели до госпитализации: именно грызуны являются переносчиками хантавируса, а заражение, предположительно, произошло при вдыхании пыли с высохшими выделениями животных.

Укус клеща, напротив, привёл к боррелиозу, который оказался сопутствующим, а не основным диагнозом. В условиях стационара мужчине провели терапию согласно клиническим рекомендациям, организовали две консультации врача-нефролога. По завершении курса лечения пациента выписали в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему амбулаторному наблюдению.

Ранее сообщалось, что в Псковской области пациент попал в реанимацию, заразившись вирусом от грызунов.