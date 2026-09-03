Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

У укушенного клещом псковича выявили опасный хантавирус

43-летнего мужчину с сочетанной инфекцией – тяжёлой геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) и клещевым боррелиозом спасли в Псковской областной инфекционной клинической больнице. О необычном клиническом случае ПАИ рассказали в пресс-службе медучреждения.

Фото из группы медучреждения в соцсети «ВКонтакте»

Как установили врачи, первоначальный диагноз «укус клеща» оказался лишь вершиной айсберга – реальную угрозу жизни пациента представлял хантавирус, которым он заразился в собственном гараже. Мужчина поступил в приёмное отделение ПОИКБ с направлением на госпитализацию. К моменту обращения у него отмечались слабость, повышение температуры до 38–39 градусов, боли и покраснение глаз, головокружение, а также сыпь в области груди и плеч. Направление выдал участковый терапевт, которого вызвали на дом после резкого ухудшения состояния пациента.

Согласно анамнезу, самочувствие мужчины ухудшилось после укуса клеща. В течение нескольких дней он принимал лекарства без врачебного контроля и не обращался за профессиональной помощью. Однако спустя трое суток состояние стало критическим, что и послужило поводом для экстренного вызова врача и последующей госпитализации в инфекционный стационар.

Результаты лабораторной диагностики показали снижение уровня тромбоцитов и повышение креатинина – признак нарушения работы почек. Методом иммуноферментного анализа (ИФА) в крови выявили антитела к хантавирусам, вызывающим геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), а также антитела к возбудителю клещевого боррелиоза. На основании этих данных лечащий врач установил основной диагноз – ГЛПС тяжёлой степени течения с осложнениями в виде острой почечной недостаточности и тромбоцитопении. Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) определили как сопутствующее заболевание.

Клинические и биохимические анализы подтвердили характерное для ГЛПС нарушение свертываемости крови и поражение почечных фильтрационных механизмов. Важным эпизодом в эпидемиологическом анамнезе стало обнаружение пациентом четырёх мышей в гараже за три недели до госпитализации: именно грызуны являются переносчиками хантавируса, а заражение, предположительно, произошло при вдыхании пыли с высохшими выделениями животных.

Укус клеща, напротив, привёл к боррелиозу, который оказался сопутствующим, а не основным диагнозом. В условиях стационара мужчине провели терапию согласно клиническим рекомендациям, организовали две консультации врача-нефролога. По завершении курса лечения пациента выписали в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему амбулаторному наблюдению.

Ранее сообщалось, что в Псковской области пациент попал в реанимацию, заразившись вирусом от грызунов.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






03 сентября 2026

Как спасти деньги при потере или краже банковской карты: советы полиции
03 сентября 2026

В Великих Луках 5 сентября ограничат движение и парковку из-за фестиваля уличной культуры
03 сентября 2026

Отказы от новорождённых в Псковской области сократились вдвое
03 сентября 2026

Партию опасного мёда обнаружили на границе в Псковской области
03 сентября 2026

Число выявленных детей-сирот в Псковской области сократилось на 16% за три года
03 сентября 2026

Мечтала со школы: новый врач приступил к работе на скорой помощи в Островском районе
03 сентября 2026

Псковские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении долга
03 сентября 2026

Более 80 миллионов цветов ввезли в Псковскую область в августе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...