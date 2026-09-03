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Общество

«Первый Псковский» вошёл в топ-20 региональных телеканалов России по цитируемости

Телеканал «Первый Псковский», входящий в госмедиахолдинг Псковской области, подтвердил свой высокий статус на федеральном уровне, войдя в престижный рейтинг топ-20 региональных телеканалов страны по индексу цитируемости (ИЦ) в мессенджере MAX.

Иллюстрация: New Media

Согласно данным исследования агентства New Media за август 2026 года, «Первый Псковский» занял 11-е место в категории городов с населением от 100 до 250 тысяч человек. Рейтинг составлен на основе анализа 60 каналов с аудиторией свыше 500 подписчиков.

Ключевые показатели

Индекс цитируемости «Первого Псковского» составил 313 баллов. Показатель рассчитывается как сумма репостов и упоминаний контента телеканала в мессенджере MAX. Источник данных – аналитическое агентство New Media.

В августовском рейтинге «Первый Псковский» опередил такие известные региональные телеканалы, как 360 Ангарск (305 баллов), ОТРК «Югра» (Ханты-Мансийск, 294 балла), ТВ Аист (Орехово-Зуево, 260 баллов), ТРК «Братск» (256 баллов), ГТРК «Амур» (Благовещенск, 253 балла), ГТРК «Коми Гор» (Сыктывкар, 250 баллов), 41 регион LIVE (Петропавловск-Камчатский, 250 баллов), ТВР24 (Сергиев Посад, 240 баллов), МТВ (Майкоп, 237 баллов).

Ведущая телеканала «Первый Псковский»

Справка о телеканале

«Первый Псковский» – единственный региональный телеканал в Псковской области с круглосуточным вещанием в формате Full HD. Канал входит в состав медиахолдинга Псковской области и вещает на 21-й кнопке в основных кабельных сетях Пскова и области. Успех в рейтинге цитируемости демонстрирует растущее доверие аудитории к контенту «Первого Псковского» и его значимость как ключевого источника информации о жизни региона.

Контактная информация:

Телеканал «Первый Псковский»
Адрес: 180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, 3-й этаж
Телефон редакции: 8 (8112) 500-140

ИЦ рассчитывается как сумма репостов и упоминаний.

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