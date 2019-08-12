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Общество

Великолукский агрохолдинг организовал экскурсию на свои площадки в Невельском районе

В Невельском районе Великолукский агрохолдинг организовал специальную обзорную экскурсию для демонстрации проделанной работы по восстановлению земель сельхозназначения.

«Мы решили провести обзорную экскурсию для представителей Невельского района и для всех, кого интересует происходящее в Невельском районе. Мы будем демонстрировать то, как наше предприятие ведет деятельность на своих полях», - рассказал главный агроном ООО «ВСК» и ВСГЦ» Иосиф Жолновский. В мероприятии приняли участие директор Великолукского агрохолдинга Денис Ладыгин, все основные заместители, кто так или иначе связан с вопросом сельского хозяйства

На автобусах, предоставленных Великолукским мясокомбинатом, делегация отправилась в деревню Погребище Невельского района. В районе расположены несколько предприятий Великолукского агрохолдинга – более 10 площадок свиноводческого комплекса, комбикормовый завод и элеваторная группа. На них трудятся 1 тысяч 700 невельчан, налоговые отчисления которых поступают в местный бюджет, позволяя району развиваться. Ту часть развития, который обеспечивает Великолукский агропромышленный холдинг, экскурсанты могли увидеть собственными глазами. Это огромные площади обработанных земель, засеянных зерновыми и бывшие колхозные поля, которые только начинают восстанавливаться.

«Перед участниками поездки предстал широчайший фронт мелиоративных работ, в которых задействована современная техника и благодаря которым трудоустроено множество местных жителей», - отметили организаторы экскурсии.

Мелиорация – сложный, кропотливый и дорогостоящий процесс. Расчистка одного гектара обходится в 50 тысяч рублей при полном восстановлении посевной площади за 3-4 года. В этом году в планах агрохолдинга очистить 1,5 тысячи гектаров площадей для дальнейшего использования и выращивания зерновых культур.

Экскурсия завершилась в деревне Ушаково. В местном клубе была организована дегустация продукции Великолукского мясокомбината, там же состоялось активное обсуждение актуальных тем. В неформальной обстановке можно было пообщаться с представителями Великолукского агрохолдинга. Большинство присутствующих поделились приятными впечатлениями от увиденного.

Представитель общества «Экологический патруль» Павел Ковкин отметил, что Великолукский агропромышленный холдинг занимается мелиорацией полей, что улучшает экологическую сферу в Псковской области.

«Такие мероприятия, встречи с общественностью, с населением – это необходимое условие деятельность любого предприятия, которое хочет себя зарекомендовать. Холдинг всегда идет на встречу, ответит на любой вопрос», - подчеркнул депутат Собрания депутатов Островского района Вячеслав Евдокименко.

 

Представители Великолукского агрохолдинга подробно ответили на вопросы, в том числе об экологическом состоянии территории и технологических процессах.

«Эта поездка – лишь часть совместного пути, на котором придется жить и возрождать сельское хозяйство», - отметили в Великолукском агрохолдинге.

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