Городские власти поздравили псковичку Валентину Терентьеву с 95-летием

16:44, 12 августа 2019, ПАИ

12 августа депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла, псковичку Валентину Терентьеву с 95-летием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Вам довелось пережить суровые годы Великой Отечественной войны, вынеся на своих плечах все тяготы военного времени. Ваша неиссякаемая любовь к жизни, трудолюбие, вера в будущее давали вам силы преодолеть любые невзгоды», - отметил он.

Депутат вручил имениннице приветственный адрес исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской, букет цветов и пожелал Валентине Терентьевой крепкого здоровья, хорошего настроения и благополучия.

Валентина Терентьева родилась в 1924 году в Архангельской области. Вместе с будущим мужем она переехала в Псков. В начале она работала телефонисткой, а затем почти четверть века трудилась на радиозаводе.