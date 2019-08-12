Пик метеорного потока Персеиды смогут наблюдать псковичи в ночь на 13 августа
Пик метеорного потока Персеиды смогут наблюдать жители Псковской области в ночь на 13 августа, сообщили Псковскому агентству информации в региональном клубе любителей астрономии.
«Ожидается до сотни метеоров в час, но засветка от полной Луны сделает невозможным наблюдения слабых метеоров», — добавили в клубе.
Метеорный поток Персеиды активен с 17 июля по 24 августа. Общая повышенная активность может наблюдаться с 5 по 20 августа.
В этом году Международная метеорная организация прогнозирует наступление пика активности 13 августа с 5:00 по 18:00 по московскому времени. Наблюдать можно любую область неба не ниже 30 градусов над горизонтом.