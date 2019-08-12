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Общество

Пик метеорного потока Персеиды смогут наблюдать псковичи в ночь на 13 августа

Персеиды-2016 над национальным парком «Велька Фатра», расположенном в Центральной Словакии. Автор: Петр Хоралек

Пик метеорного потока Персеиды смогут наблюдать жители Псковской области в ночь на 13 августа, сообщили Псковскому агентству информации в региональном клубе любителей астрономии.

«Ожидается до сотни метеоров в час, но засветка от полной Луны сделает невозможным наблюдения слабых метеоров», — добавили в клубе.

Метеорный поток Персеиды активен с 17 июля по 24 августа. Общая повышенная активность может наблюдаться с 5 по 20 августа.

В этом году Международная метеорная организация прогнозирует наступление пика активности 13 августа с 5:00 по 18:00 по московскому времени. Наблюдать можно любую область неба не ниже 30 градусов над горизонтом.

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