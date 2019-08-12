Псковичи пострадали в ДТП на границе Тверской и Московской областей

16:28, 12 августа 2019, ПАИ

11 августа около 19:15 на 158-ом километре трассы М9 «Балтия» на границе Шаховского района Московской области и Зубцовского района Тверской области столкнулись пассажирский автобус «Москва – Великие Луки», фура и внедорожник Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек погибли и восемь пострадали. Среди пострадавших есть жители Псковской области, сообщает «Вести-Тверь».

Грузовик столкнулся с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении, после чего внедорожник выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Crafter. Микроавтобус и внедорожник вылетели в кювет, где Toyota перевернулась.

Из-за аварии погибли пять человек: это водитель и пассажиры внедорожника Toyota. Среди погибших – двое детей. Также в ДТП пострадали восемь человек из микроавтобуса: это водитель и семь пассажиров. По данному дорожно-транспортному происшествию возбуждено уголовное дело, задержан водитель фуры.

Попавший в ДТП микроавтобус перевозил пассажиров по маршруту «Москва – Великие Луки». В салоне автобуса были семь человек — жители Тверской и Псковской области. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По данным медиков, их жизни ничего не угрожает, врачи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.