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Происшествия

Более 30 пьяных водителей задержали на псковских дорогах за неделю

Более 1 150 административных правонарушений в сфере дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области с 2 по 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Изображение: Госавтоинспекция Псковской области

В ходе профилактических мероприятий дорожная полиция выявила 34 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. При этом шесть человек были задержаны за повторное управление в нетрезвом виде.

Кроме того, за прошедшую неделю на территории региона произошло десять дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек получили различные травмы. При этом ни один человек в ДТП не погиб.

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