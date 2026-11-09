Более 30 пьяных водителей задержали на псковских дорогах за неделю

17:19, 09 ноября 2026, ПАИ

Более 1 150 административных правонарушений в сфере дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области с 2 по 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В ходе профилактических мероприятий дорожная полиция выявила 34 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. При этом шесть человек были задержаны за повторное управление в нетрезвом виде.

Кроме того, за прошедшую неделю на территории региона произошло десять дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек получили различные травмы. При этом ни один человек в ДТП не погиб.