Псковский суд оштрафовал предпринимателя за перевозку кукурузы для рыб

16:45, 10 ноября 2026, ПАИ

Предпринимателя оштрафовали за незаконную перевозку приманки для рыб, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Индивидуальный предприниматель ввозил на таможенную территорию ЕАЭС кукурузу для приманки рыб, чтобы затем перевезти её в Казахстан. Однако перевозчик нарушил ветеринарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю.

Судья Псковского городского суда рассмотрел дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ и признал предпринимателя виновным. Ему назначили штраф 50 тысяч рублей.