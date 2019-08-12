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Общество

Школу искусств отремонтируют в Себеже в этом году

В этом году будет капитально отремонтирована Себежская детская школа искусств. На её ремонт будут направлены 10 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На данный момент прошёл конкурс. По его итогам определился подрядчик, который будет выполнять капитальный ремонт в Себежской школе искусств.

В рамках контракта подрядчик должен будет заменить в здании системы вентиляции, отопления, водоотведения и канализации. Помимо этого в школе искусств будут проведены электро-монтажные работы, отремонтированы внутренние помещения, установлена современная пожарная сигнализация и заменены оконные блоки и двери.

Псковская область получила средства на ремонт Себежской детской школы искусств по итогам договоренности главы региона Михаила Ведерникова с федеральным центром. Всего из резервного фонда президента России Псковская область получила порядка 350 млн рублей. Эти средства будут направлены на ремонт целого ряда образовательных учреждений региона, закупку медицинского оборудования.

В Себежской школе искусств учатся более 300 детей. Занятия проводят 17 преподавателей. Учащиеся школы искусств неоднократно становились победителями конкурсов регионального и всероссийского уровней.

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