Школу искусств отремонтируют в Себеже в этом году

17:07, 12 августа 2019, ПАИ

В этом году будет капитально отремонтирована Себежская детская школа искусств. На её ремонт будут направлены 10 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На данный момент прошёл конкурс. По его итогам определился подрядчик, который будет выполнять капитальный ремонт в Себежской школе искусств.

В рамках контракта подрядчик должен будет заменить в здании системы вентиляции, отопления, водоотведения и канализации. Помимо этого в школе искусств будут проведены электро-монтажные работы, отремонтированы внутренние помещения, установлена современная пожарная сигнализация и заменены оконные блоки и двери.

Псковская область получила средства на ремонт Себежской детской школы искусств по итогам договоренности главы региона Михаила Ведерникова с федеральным центром. Всего из резервного фонда президента России Псковская область получила порядка 350 млн рублей. Эти средства будут направлены на ремонт целого ряда образовательных учреждений региона, закупку медицинского оборудования.

В Себежской школе искусств учатся более 300 детей. Занятия проводят 17 преподавателей. Учащиеся школы искусств неоднократно становились победителями конкурсов регионального и всероссийского уровней.