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Общество

Новая игровая площадка появилась на улице Ижорского Батальона в Пскове

Новая игровая площадка появилась рядом с домом №10 на улице Ижорского Батальона в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Работники управляющей компании ЖЭУ-16 оградили периметр площадки, поставили футбольные ворота и натянули волейбольную сетку, а в песочнице обновили песок.

Местные жители рассказали, что площадка уже готова к использованию, во дворе будут проводиться ежедневные волейбольные и футбольные турниры для детей и взрослых.

Содействие в восстановлении площадки оказал депутат по округу №12 Григорий Стороненков. Псковичи выразили благодарность парламентарию, его помощникам и управляющей компании за оказанную помощь.

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