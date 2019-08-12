Новая игровая площадка появилась на улице Ижорского Батальона в Пскове

20:36, 12 августа 2019, ПАИ

Новая игровая площадка появилась рядом с домом №10 на улице Ижорского Батальона в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Работники управляющей компании ЖЭУ-16 оградили периметр площадки, поставили футбольные ворота и натянули волейбольную сетку, а в песочнице обновили песок.

Местные жители рассказали, что площадка уже готова к использованию, во дворе будут проводиться ежедневные волейбольные и футбольные турниры для детей и взрослых.

Содействие в восстановлении площадки оказал депутат по округу №12 Григорий Стороненков. Псковичи выразили благодарность парламентарию, его помощникам и управляющей компании за оказанную помощь.