Новый способ продажи алкоголя через интернет предложили в России

09:18, 13 августа 2019, ПАИ

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ продажи алкоголя через интернет. Об этом сказано в письме президента АКИТ Артема Соколова на имя главы правительства Дмитрия Медведева, пишет газета «Известия».

Фиксировать время и место реализации спиртного позволит система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов. Такие документы формируются даже в том случае, если заказ был заранее оплачен онлайн — курьер всё равно обязан пробить второй чек, так называемый «нулевой», с этой информацией. В АКИТ пояснили, что чек автоматически передается в Федеральную налоговую службу.

Система даст возможность ограничить ночную торговлю алкоголем, а также оградить от него несовершеннолетних, полагают в ассоциации. Однако эксперты считают, что новая схема имеет слабое место — речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем один на один.