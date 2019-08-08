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Экономика

Псковские НКО подготовили 26 заявок на конкурс грантов в межнациональной сфере

НКО Псковской области подготовили и подали 26 заявок на региональный грантовый конкурс по реализации проектов в сфере межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Члены конкурсной комиссии проводят анализ поступивших заявок, затем им предстоит определить лучшие проекты, которые получат грантовые средства. Окончательные итоги конкурса планируется подвести не позднее 8 октября.

Максимальный размер субсидий составит 200 тысяч рублей. Всего между НКО распределят порядка 2 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета.

Конкурс по предоставлению субсидий на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества проводится в Псковской области в течение 5 лет. За это время господдержку получили более 50 социальных проектов на сумму более 7,3 млн рублей.

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