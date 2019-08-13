21 штраф ГИБДД оплатил должник из Великих Лук, чтобы не остаться без зарплаты
21 штраф ГИБДД оплатил должник из Великих Лук, после того, как постановление судебного пристава пришло ему на работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
На исполнении у пристава-исполнителя отдела судебных приставов Великих Лук в отношении должника находилось сразу 21 исполнительное производство по взысканию штрафов на сумму в 10 тысяч 800 рублей в пользу ГИБДД.
Чтобы взыскать задолженности по штрафам ГИБДД, судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на зарплату должника. После этого великолучанин явился к приставу и оплатил всю задолженность.