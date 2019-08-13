21 штраф ГИБДД оплатил должник из Великих Лук, чтобы не остаться без зарплаты

12:02, 13 августа 2019, ПАИ

21 штраф ГИБДД оплатил должник из Великих Лук, после того, как постановление судебного пристава пришло ему на работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении у пристава-исполнителя отдела судебных приставов Великих Лук в отношении должника находилось сразу 21 исполнительное производство по взысканию штрафов на сумму в 10 тысяч 800 рублей в пользу ГИБДД.

Чтобы взыскать задолженности по штрафам ГИБДД, судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на зарплату должника. После этого великолучанин явился к приставу и оплатил всю задолженность.