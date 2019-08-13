Около 1,2 тысяч псковичей участвовали в акции «ГТО — путь к здоровью начинается здесь»

14:07, 13 августа 2019, ПАИ

Около 1 тыс. 200 жителей Псковской области участвовали в ежегодной акции «ГТО — путь к здоровью начинается здесь», которая приурочена к Дню физкультурника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на стадионах районов и городов региона прошли показательные выступления спортсменов, соревнования по игровым видам спорта, гиревому спорту, легкой атлетике, велоспорту, а также различные спортивные эстафеты.

Кроме этого, прошли мероприятия по выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО и пробное тестирование всех желающих. Отмечается, что самому младшему участнику исполнилось 5 лет, а самому опытному — почти 80 лет.

На городском стадионе Пустошки помимо традиционных игр по футболу и волейболу, сдачи нормативов ГТО состоялись соревнования по шахматам, бадминтону, настольному теннису и гонки на велосипедах. Знаки ГТО жителям Пустошки вручили призеры Олимпийских игр по академической гребле, многократные чемпионки мира, Европы и СССР Марина Студнева и Светлана Семенова.

В Новосокольниках в это время прошел Второй фестиваль ВФСК ГТО среди предприятий, организаций и учреждений города, в котором приняли участие 14 команд и около 50 любителей физкультуры. В Острове к выполнению нормативов комплекса ГТО присоединилась молодежь, отдыхающая в оздоровительном лагере «Алые паруса».