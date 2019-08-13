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Общество

За серию нападений на азиатов в Петербурге задержали псковича

Жителя Псковской области вместе с подельником задержали в Санкт-Петербурге за серию разбойных нападений на иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

5 августа около 23:00 мужчины напали на 38-летнего выходца из страны Восточной Азии. Произошло это во дворе дома на Измайловском проспекте. Злоумышленники распылили иностранцу в лицо газовый баллончик и украли рюкзак с документами. Ранее 10 июня на Выборгской набережной они напали на соотечественника вышеуказанного потерпевшего, похитили у него сумку с деньгами и личными вещами на сумму около 500 тысяч рублей.

Оба злоумышленника ранее судимы, их заключили под стражу. Правоохранители проверяют мужчин на причастность к другим преступлениям.

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