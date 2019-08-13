Осужденные ИК-4 соревновались в жиме штанги

19:30, 13 августа 2019, ПАИ

В исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области прошли соревнования по классическому жиму штанги лежа среди осужденных учреждения по правилам IPF. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в турнире приняли участие 22 осужденных, которые были разделены на 3 группы после контрольного взвешивания.

Спортсмены выступали по категориям: до 80 кг, до 100 кг, и абсолютная категория свыше 100 кг.

Организатором и судьей соревнований выступил чемпион Псковской области по армлифтингу, многократный призер области и города Пскова по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и Русскому жиму, призер города Санкт-Петербурга по масс-рестлингу, временно исполняющий обязанности начальника отдела воспитательной работы с осужденными ИК-4 Андрей Элькин.

Участники показали неплохие результаты. Результат в категории до 80 кг был остановлен на цифре в 110 кг; в категории до 100 кг победными оказались 115 кг, а вот в абсолютном зачете разыгралась нешуточная и эмоциональная борьба за звание «абсолютного победителя».

По итогам состязаний, в категории свыше 100 кг победу одержал осужденный отряда №11, выжав штангу весом 150 кг. Победители соревнований будут отмечены администрацией учреждения почетными грамотами.