Жителям деревни в Новоржевском районе напомнили о противопожарной безопасности

19:49, 13 августа 2019, ПАИ

13 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому провели профилактическое мероприятие в деревне Литово Новоржевского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В населенном пункте проведены профилактические беседы с населением и распространены листовки на противопожарную тематику, жители деревни проинструктированы под роспись.

До граждан доведена обстановка с пожарами в Новоржевском районе за истекший период 2019 года, наиболее частые причины возникновения пожаров, порядок действий при обнаружении пожара, телефоны вызова экстренных служб.