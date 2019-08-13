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Общество

Жителям деревни в Новоржевском районе напомнили о противопожарной безопасности

13 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому провели профилактическое мероприятие в деревне Литово Новоржевского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В населенном пункте проведены профилактические беседы с населением и распространены листовки на противопожарную тематику, жители деревни проинструктированы под роспись.

До граждан доведена обстановка с пожарами в Новоржевском районе за истекший период 2019 года, наиболее частые причины возникновения пожаров, порядок действий при обнаружении пожара, телефоны вызова экстренных служб.

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