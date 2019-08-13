За минувшие сутки со счетов псковичей похищено почти 150 тысяч рублей

22:56, 13 августа 2019, ПАИ

За минувшие сутки жертвами дистанционного мошенничества с банковскими картами стали 4 жителя региона. Заявления в полицию были написаны в Псковском районе, Пустошке и Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, днем 12 августа великолучанке 1967 года рождения на мобильный телефон поступил звонок с номера телефона, зарегистрированного в городе Москва. Собеседник представился женщине работником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты неизвестные лица пытаются незаконно списать денежные средства. Чтобы это предотвратить злоумышленник предложил заблокировать действующую карту, а затем получить новую. Но для предоставления услуги звонивший попросил женщину назвать данные, которые были отправлены ей на мобильный телефон в виде смс-сообщений. Спустя некоторые время, великолучанка стала получать уведомления о покупках в интернет-магазинах, с ее банковского счеты было потрачено почти 105 тысяч рублей. Великолучанка обратилась в службу поддержки банка, где ей посоветовали обратиться в полицию - женщина стала жертвой злоумышленников.

Аналогичный звонок поступил и 50-летней великолучанке. Чтобы развеять сомнения владелицы банковской карты злоумышленник, представившийся сотрудником банка, даже передал трубку неизвестной девушке, которая подтвердила, что с великолучанкой связывается служба безопасности из-за попытки незаконного перевода денежных средств. После того, как женщина продиктовала звонившим код подтверждения из смс, с ее карты было списано около 15 тысяч рублей.

Подобные дистанционные хищения денежных средств также были совершены с карты 47-летней псковички и 48-летней жительницы города Пустошка. Номера звонивших также зарегистрированы в Москве.

По данным фактам полицией возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.

УМВД России по Псковской области в очередной раз напоминает гражданам, что подобное общение с незнакомцами по телефону или в сети интернет может привести к совершению преступления. Никому ни под каким предлогом не сообщайте данных своих счетов и иной информации, позволяющей злоумышленникам получить доступ к вашим сбережениям.