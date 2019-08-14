0
13:41
Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой
12:53
Организаторы Дня города в Великих Луках пообещали насыщенную и интересную программу
12:02
Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области
11:31
Школы Псковской области готовы принять 287 педагогов
10:49
Александр Седунов: В новой школе в Дно будет комфортно всем
10:40
Двое великолучан участвуют в фестивале воздухоплавания «Небо России - 2019» в Рязани
10:02
Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Более 150 школ Псковской области получат новое компьютерное оборудование

Более 150 школ Псковской области до 2020 года получат новое компьютерное оборудование. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в прямом эфире проекта ПАИ-live 14 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Седунова, в результате обновления техники в сельских школах появятся новые образовательные пространства, например под предмет ОБЖ с симуляторами для оказания первой помощи, будут   установлены 3D-принтеры и цифровое оборудование, открыты шахматные гостиные.

Председатель комитета по образованию напомнил, что в 2020 году в Великих Луках заработает Кванториум, аналогичный тому, который функционирует в Пскове.  Также регион к следующему году получит два мобильных Кванториума, в которых смогут заниматься дети из районов области, а в этом году в Пскове будет открыт IT-клуб, позже в регионе появятся ещё два таких объекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Александр Седунов рассказал о планах по строительству и развитию детских садов в Псковской области Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области Заявка на строительство новой школы в Гдове направлена в Минпросвещения Более 150 школ Псковской области получат новое компьютерное оборудование Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Начальник регионального комитета по образованию станет гостем ПАИ-live Ограничить продажу алкоголя в жилых районах предложил Александр Нестерук Роспотребнадзор назвал псковские рестораны, использующие фальсификаты молочных продуктов В 25 псковских магазинах не разделили продукты с молочным жиром и его заменителем Разбавленные водой молочные продукты выявили в псковских магазинах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой
14 августа 2019
Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой
Организаторы Дня города в Великих Луках пообещали насыщенную и интересную программу
14 августа 2019
Организаторы Дня города в Великих Луках пообещали насыщенную и интересную программу
Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области
14 августа 2019
Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области
Школы Псковской области готовы принять 287 педагогов
14 августа 2019
Школы Псковской области готовы принять 287 педагогов
Александр Седунов: В новой школе в Дно будет комфортно всем
14 августа 2019
Александр Седунов: В новой школе в Дно будет комфортно всем
Двое великолучан участвуют в фестивале воздухоплавания «Небо России - 2019» в Рязани
14 августа 2019
Двое великолучан участвуют в фестивале воздухоплавания «Небо России - 2019» в Рязани
Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14 августа 2019
Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Всероссийский этап шахматного турнира «Рапид Гран-при России» впервые пройдет в Псковской области
14 августа 2019
Всероссийский этап шахматного турнира «Рапид Гран-при России» впервые пройдет в Псковской области

Идет загрузка...