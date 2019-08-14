Более 150 школ Псковской области получат новое компьютерное оборудование

10:37, 14 августа 2019, ПАИ

Более 150 школ Псковской области до 2020 года получат новое компьютерное оборудование. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в прямом эфире проекта ПАИ-live 14 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Седунова, в результате обновления техники в сельских школах появятся новые образовательные пространства, например под предмет ОБЖ с симуляторами для оказания первой помощи, будут установлены 3D-принтеры и цифровое оборудование, открыты шахматные гостиные.

Председатель комитета по образованию напомнил, что в 2020 году в Великих Луках заработает Кванториум, аналогичный тому, который функционирует в Пскове. Также регион к следующему году получит два мобильных Кванториума, в которых смогут заниматься дети из районов области, а в этом году в Пскове будет открыт IT-клуб, позже в регионе появятся ещё два таких объекта.