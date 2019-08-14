Более 150 школ Псковской области получат новое компьютерное оборудование
Более 150 школ Псковской области до 2020 года получат новое компьютерное оборудование. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в прямом эфире проекта ПАИ-live 14 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По словам Александра Седунова, в результате обновления техники в сельских школах появятся новые образовательные пространства, например под предмет ОБЖ с симуляторами для оказания первой помощи, будут установлены 3D-принтеры и цифровое оборудование, открыты шахматные гостиные.
Председатель комитета по образованию напомнил, что в 2020 году в Великих Луках заработает Кванториум, аналогичный тому, который функционирует в Пскове. Также регион к следующему году получит два мобильных Кванториума, в которых смогут заниматься дети из районов области, а в этом году в Пскове будет открыт IT-клуб, позже в регионе появятся ещё два таких объекта.